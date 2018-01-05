Самарца госпитализировали после ссоры с сожительницей

В Самаре 35-летний мужчина попал в больницу с ножевым ранением после ссоры с сожительницей, произошедшей в квартире на ул. Авроры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, 45-летняя женщина ударила возлюбленного ножом во время конфликта. По статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено уголовное дело.