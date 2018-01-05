Самарца госпитализировали после ссоры с сожительницей

В Самаре 35-летний мужчина попал в больницу с ножевым ранением после ссоры с сожительницей, произошедшей в квартире на ул. Авроры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, 45-летняя женщина ударила возлюбленного ножом во время конфликта.
По статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?