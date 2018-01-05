Анастасия Павлюченкова принесла сборной России победу над японцами на Кубке Хопмана

Анастасия Павлюченкова в паре с Кареном Хачановым обыграли Наоми Осаку и Ючи Сугиту на Кубке Хопмана в Австралии и принесли сборной России победу над сборной Японии. Об этом сообщает sport-express.ru.

Матч прошел со счетом - 4:1, 4:0.

При этом ранее в одиночном разряде Павлюченкова проиграла Осаке. Таким образом, Россия обыграла Японию со счетом 2:1.

Однако ранее россияне и японцы лишились шансов на выход в финал турнира.