Под Чапаевском подростки бросали камни в поезда и разбили лобовое стекло локомотива

В субботу, 6 декабря, на 1052 км КбшЖД перегона Чапаевск — Звезда группа подростков обкидывала камнями поезда, в результате чего было разбито лобовое стекло локомотива грузового поезда, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, во время инцидента никто не пострадал. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции.
Последние комментарии
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).