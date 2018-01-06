Под Чапаевском подростки бросали камни в поезда и разбили лобовое стекло локомотива

В субботу, 6 декабря, на 1052 км КбшЖД перегона Чапаевск — Звезда группа подростков обкидывала камнями поезда, в результате чего было разбито лобовое стекло локомотива грузового поезда, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, во время инцидента никто не пострадал. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции.