В Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса и автомобиля

В понедельник, 8 января, в 11:20 на 80 км автодороги "Самара - Бугуруслан" в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП.

Как следует из предварительных материалов, собранных сотрудниками ГИБДД, 27-летний водитель Kia Sportage, двигаясь по указанной автодороге, при повороте на дорогу с. Федоровка не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

В итоге произошло столкновение с а/м Соболь (частный пассажирский автобус) под управлением 28-летнего водителя. В нем ехала одна пассажирка, 32-летняя женщина обратилась в мед.учреждение самостоятельно.

Также в результате ДТП двое пассажиров Kia Sportage, 19-летний парень и 23-летняя девушка самостоятельно обратились в медицинские учреждения.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.