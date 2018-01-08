В Сызрани при пожаре погиб двухлетний ребенок

Вечером в понедельник, 8 января, в Сызрани в переулке Мирный горел частный дом, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:01.

Огонь распространился на площади в 80 кв. м. В его тушении принимали участие 30 человек, которые использовали семь единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в 20:40.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в региональном управлении МЧС, во время пожара погиб двухлетний ребенок. Причины его смерти устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный ущерб.