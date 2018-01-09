Нападающий "Крыльев Советов" Павел Голышев переходит в "Балтику"

Нападающий "Крыльев Советов" Павел Голышев переходит в калининградскую "Балтику", сообщает matchtv.ru.

По данным портала, все вопросы по его переходу решены, а трансфер будет оформлен 9 января.

"Мы с "Балтикой в принципе обо всем договорились, — подтвердил спортивный директор самарского клуба Зураб Циклаури в беседе с корреспондентом "Матч ТВ" Сергеем Ильевым. — Это будет не аренда — Голышев уйдет в Калининград на полноценный контракт. Теперь "Балтике" надо договориться с самим Павлом. Пока документы не подписаны — все в процессе, но вероятность такого развития событий высока".

Напомним, 30-летний Голышев, выступавший за "Москву", "Спартак", "Аланию", "Краснодар" и "Томь", перешел в "Крылья" летом прошлого года. Он сыграл за самарцев всего два матча.

Ранее появлялась информация, что нападающим интересуется "Ротор".