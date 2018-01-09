На Рождество в Самаре попала в больницу жертва криминального аборта

Вечером 7 января в одну из самарских больниц обратилась 38-летняя женщина, работающая на автомойке. Врачи установили, что она стала жертвой криминального аборта, отчего у нее началось обильное кровотечение.
О состоянии здоровья пациентки на данный момент ничего не известно. Кто, где и при каких обстоятельствах провел процедуру, выясняется. Делом занимается полиция.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?