На Рождество в Самаре попала в больницу жертва криминального аборта

Вечером 7 января в одну из самарских больниц обратилась 38-летняя женщина, работающая на автомойке. Врачи установили, что она стала жертвой криминального аборта, отчего у нее началось обильное кровотечение.

О состоянии здоровья пациентки на данный момент ничего не известно. Кто, где и при каких обстоятельствах провел процедуру, выясняется. Делом занимается полиция.