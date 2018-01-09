В Самаре ребенок съехал на "ватрушке" с горки и врезался в дерево

В воскресенье, 7 января, в 5-м часу вечера, по предварительным данным, во дворе в районе пересечения улиц Стара-Загоры и Алма-Атинской пострадал 10-летний мальчик, съехавший на ватрушке с горки и врезавшийся в дерево, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, ребенок получил сочетанную травму. Для него вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали пострадавшему помощь и увезли его в лечебное учреждение.