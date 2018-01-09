В Самаре ребенок съехал на "ватрушке" с горки и врезался в дерево

В воскресенье, 7 января, в 5-м часу вечера, по предварительным данным, во дворе в районе пересечения улиц Стара-Загоры и Алма-Атинской пострадал 10-летний мальчик, съехавший на ватрушке с горки и врезавшийся в дерево, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, ребенок получил сочетанную травму.
Для него вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали пострадавшему помощь и увезли его в лечебное учреждение.
Последние комментарии
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).