По факту смерти несовершеннолетнего в тольяттинской больнице ведется проверка

В Тольятти силовики ведут проверку по факту смерти трехлетнего мальчика в городской клинической больнице.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, 4 января ребенка доставили в медучреждение из дома с диагнозом "верхняя долевая пневмония, отравление медицинскими препаратами". Врачи боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось.

Причину смерти ребенка устанавливают.