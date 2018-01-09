По факту смерти несовершеннолетнего в тольяттинской больнице ведется проверка

В Тольятти силовики ведут проверку по факту смерти трехлетнего мальчика в городской клинической больнице.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, 4 января ребенка доставили в медучреждение из дома с диагнозом "верхняя долевая пневмония, отравление медицинскими препаратами". Врачи боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось.
Причину смерти ребенка устанавливают.
Последние комментарии
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).