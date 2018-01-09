Бывшему учредителю антикоррупционного комитета, обвиняемого в даче взятки, дали четыре года условно

Кировский райсуд Самары вынес приговор 49-летнему экс-учредителю Антикоррупционного комитета Самарской области Анзору Апшеву, которого обвиняли в даче взятки сотруднику полиции.
По версии следствия, в марте 2017 г. полицейские проводили проверку соблюдения миграционного законодательства в ООО "Феникс-а", которая принадлежала Анзору Апшеву. Во время осмотров тепличных комплексов вблизи Кинеля правоохранители выяснили, что здесь трудились 12 граждан Китая, которые не имели регистрации и разрешений на работу.
Чтобы избежать санкций со стороны силовиков, Апшев якобы обратился к одному из сотрудников и попросил покровительства. За услугу он пообещал 700 тыс. рублей. Оперативник согласился, а по возвращении в отдел написал рапорт на имя начальника, в котором подробно изложил свой разговор с Апшевым. 24 марта 2017 г. во время передачи 101 тыс. руб. экс-учредитель Антикоррупционного комитета был задержан.
Суд приговорил Апшева к четырем годам лишения свободы условно, а также назначил штраф 3,3 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.