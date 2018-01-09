"Ночной патруль" и ГИБДД задержали бизнесмена, который пытался поставить Mercedes на два колеса, и судебного пристава

30 декабря был задержан начальник отдела судебных приставов Ленинского района Самары Александр Кокинас.

"В районе 2:00 на ул. Владимирской наши активисты заметили мужчину, который из магазина вышел шатаясь, но сел за руль, - рассказали порталу Волга Ньюс в "Ночном патруле". - Ребята сообщили о водителе и марке его машины в ГИБДД и последовали за ним. Мужчина подъехал к Ленинскому отделу судебных приставов, где его и задержали инспекторы".

В руки полиции, по данным активистов, попал судебный пристав, в Интернете выложены фотографии его документов, а также фото самого водителя. От Управления судебных приставов Самарской области каких-либо комментариев относительно судьбы такого сотрудника не последовало.

Протокол на мужчину составили по ст. 12.26 - за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Кроме того, 5 января на пересечении улиц Владимирской и Пензенской общественники увидели, как водитель Mercedes на ходу поставил машину на два боковых колеса. Автомобилиста пытались остановить сотрудники ГИБДД, водитель пытался скрыться во дворах, потом бросил машину и попробовал убежать, но был задержан. Проходить медосвидетельствование он отказался.