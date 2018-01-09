"Ночной патруль" и ГИБДД задержали бизнесмена, который пытался поставить Mercedes на два колеса, и судебного пристава

30 декабря был задержан начальник отдела судебных приставов Ленинского района Самары Александр Кокинас.
"В районе 2:00 на ул. Владимирской наши активисты заметили мужчину, который из магазина вышел шатаясь, но сел за руль, - рассказали порталу Волга Ньюс в "Ночном патруле". - Ребята сообщили о водителе и марке его машины в ГИБДД и последовали за ним. Мужчина подъехал к Ленинскому отделу судебных приставов, где его и задержали инспекторы".
В руки полиции, по данным активистов, попал судебный пристав, в Интернете выложены фотографии его документов, а также фото самого водителя. От Управления судебных приставов Самарской области каких-либо комментариев относительно судьбы такого сотрудника не последовало.
Протокол на мужчину составили по ст. 12.26 - за отказ от прохождения медосвидетельствования.
Кроме того, 5 января на пересечении улиц Владимирской и Пензенской общественники увидели, как водитель Mercedes на ходу поставил машину на два боковых колеса. Автомобилиста пытались остановить сотрудники ГИБДД, водитель пытался скрыться во дворах, потом бросил машину и попробовал убежать, но был задержан. Проходить медосвидетельствование он отказался.
Последние комментарии
Халатность?
У нас все знают, что это адвокатишка-вор из воров! И почему ему всё время дают послабления? Ой, неспроста!
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.