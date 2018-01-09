16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти задержали подозреваемую в убийстве помощника мирового судьи Жительница Самары, чей сын пострадал от рыси в Красноглинском районе, обратилась в прокуратуру с жалобой Экс-директор гимназии №1 дала в суде показания по своему уголовному делу "Ночной патруль" и ГИБДД задержали бизнесмена, который пытался поставить Mercedes на два колеса, и судебного пристава Бывшему учредителю антикоррупционного комитета, обвиняемого в даче взятки, дали четыре года условно

Происшествия

"Ночной патруль" и ГИБДД задержали бизнесмена, который пытался поставить Mercedes на два колеса, и судебного пристава

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 396
Версия для печати

30 декабря был задержан начальник отдела судебных приставов Ленинского района Самары Александр Кокинас.

"В районе 2:00 на ул. Владимирской наши активисты заметили мужчину, который из магазина вышел шатаясь, но сел за руль, - рассказали порталу Волга Ньюс в "Ночном патруле". - Ребята сообщили о водителе и марке его машины в ГИБДД и последовали за ним. Мужчина подъехал к Ленинскому отделу судебных приставов, где его и задержали инспекторы".

В руки полиции, по данным активистов, попал судебный пристав, в Интернете выложены фотографии его документов, а также фото самого водителя. От Управления судебных приставов Самарской области каких-либо комментариев относительно судьбы такого сотрудника не последовало.

Протокол на мужчину составили по ст. 12.26 - за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Кроме того, 5 января на пересечении улиц Владимирской и Пензенской общественники увидели, как водитель Mercedes на ходу поставил машину на два боковых колеса. Автомобилиста пытались остановить сотрудники ГИБДД, водитель пытался скрыться во дворах, потом бросил машину и попробовал убежать, но был задержан. Проходить медосвидетельствование он отказался.

Гид потребителя

Последние комментарии

опсм опсм 05 января 2018 00:03 СУ СК ведет проверку действий воспитателя детсада, которая дала ребенку выпить химический раствор

Халатность?

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:10 Экс-адвокат Формазов заявил отвод всему суду Новокуйбышевска

У нас все знают, что это адвокатишка-вор из воров! И почему ему всё время дают послабления? Ой, неспроста!

Юлия 27 декабря 2017 07:25 В Нефтегорске полицейский на служебной машине сбил человека

То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей

Олег Арапов 25 декабря 2017 17:31 На Красноглинском шоссе при столкновении с Audi у "четырнадцатой" оторвало заднюю часть кузова

На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

Al Al 25 декабря 2017 14:35 Рядом с Кинелем в мусорном баке нашли собаку-поводыря

Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.

Фото на сайте

Ума Турман из центра на Олимпе

Ума Турман из центра на Олимпе

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4