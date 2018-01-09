Жительница Самары, чей сын пострадал от рыси в Красноглинском районе, обратилась в прокуратуру с жалобой

Жительница Самары Ольга Китлина обратилась в прокуратуру Красноглинского района Самары с жалобой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту нападения рыси на ее сына.

Напомним, животное напало на семилетнего Кирилла Китлина 6 ноября, когда он гулял с матерью в 4 квартале пос. Красная Глинка. В результате нападения ребенок получил ранения заушной и подглазничной области и был доставлен родителями в больницу. В тот же день он был госпитализирован в СОКБ им. Середавина. Через несколько дней мальчика отпустили домой на амбулаторное лечение.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов вели проверку, во время которой выяснилось, что животное принадлежит одному из жителей Красноглинского района. Рысь часто гуляет одна. В возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Побои" Ольге Китлиной было отказано.

По ее словам, сотрудники полиции не нашли состава преступления в действиях владельца рыси.

"Как ответили нам правоохранительные органы, когти и клыки у животного удалены. Однако чем-то же рысь нанесла ранения моему сыну! Не были опрошены свидетели этого нападения, которые могли бы описать действия дикого животного, не была осмотрена квартира, в которой содержат рысь, не были приобщены к материалам проверки заключения врачей, которые осматривали моего сына после нападения. Также с владельца животного не требовали документов, разрешающих содержание дикой рыси в домашних условиях. Все эти замечания изложены в нашей жалобе и направлены в прокуратуру Красноглинского района".