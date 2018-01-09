В Самаре возросло число пострадавших от елочных иголок

В Самаре 751 человек обратился в больницу им. Ерошевского в новогодние каникулы, 22 из них - со специфическими "новогодними" травмами: 12 человек пострадали от петард, фейерверков и елочных иголок, попавших в глаза, семеро получили тупые травмы глаз от ударов еловыми ветками и пробками от шампанского, еще трое поступили с термическими ожогами глаз от взрывов петард и бенгальского огня.

Непосредственно в ночь с 31 декабря на 1 января госпитализация понадобилась двум жителям города: разрыв петарды вызвал термический ожог роговицы у ребенка и тупую травму с рваной раной конъюнктивы у взрослого.

"Интересно, что по сравнению с 2017 г. возросло число людей, получивших травмы елочными иголками, - рассказали в СОКОБ им. Т.И.Ерошевского. - При этом количество травм глаз, полученных от взрыва петард, от фейерверков, бенгальских огней, а также от неосторожного обращения с пиротехникой сократилось (в 2017 г. - восемь человек, в 2018 г. - шесть человек)".

Офтальмологи надеются, что благодаря более внимательному и аккуратному отношению самарцев к различным новогодним забавам количество пациентов с подобными травмами глаз будет и дальше сокращаться.