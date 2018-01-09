В Самаре две женщины упали с этажей разных жилых домов

В понедельник, 8 января, во втором часу дня, по предварительным данным, с пятого этажа дома по ул. Республиканской в Самаре упала и получила политравму 30-летняя женщина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей вызвали "скорую". Прибывшие медики городской службы "03" увезли женщину в больницу. В тот же день, но уже в восьмом часу вечера, по предварительным данным, со второго этажа дома на ул. Антонова-Овсеенко, в районе пересечения с ул. Авроры, упала 49-летняя женщина и получила сочетанную травму. Вызванные врачи городской службы "03" после оказания помощи увезли пострадавшую в лечебное учреждение.