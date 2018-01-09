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ЖКХ и благоустройство Общество

К осени 2018 года на Красноглинском шоссе установят фонари освещения

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчика, который возьмется за установку фонарей освещения на Красноглинском шоссе.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Работы будут проводиться в рамках капремонта дороги.

В аукционной документации сообщается, что протяженность участка, на котором установят фонари, составит 9,4 километра. Средняя освещенность дорожного покрытия должна составить не менее 20 лк. Всего должно быть установлено 567 светильников.

Все работы должны быть выполнены не более чем за полгода, до 31 октября 2017 года.
Начальная максимальная цена контракта — 96,6 млн рублей.

Подрядчика должны определить 19 января.

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