В Самаре пострадал мужчина, упавший с лесов на стройке

В понедельник, 8 января, около 11:00, по предварительным данным, на стройке в районе пересечения Московского шоссе и ул. Зои Космодемьянской в Самаре со строительных лесов упал 45-летний мужчина и получил сочетанную травму, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, леса, с которых упал мужчина, находились на высоте около 10 метров. Вызванные к пострадавшему врачи самарской "скорой" после оказания помощи увезли его в больницу.