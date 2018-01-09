В Самаре пострадал мужчина, упавший с лесов на стройке

В понедельник, 8 января, около 11:00, по предварительным данным, на стройке в районе пересечения Московского шоссе и ул. Зои Космодемьянской в Самаре со строительных лесов упал 45-летний мужчина и получил сочетанную травму, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, леса, с которых упал мужчина, находились на высоте около 10 метров.
Вызванные к пострадавшему врачи самарской "скорой" после оказания помощи увезли его в больницу.
Последние комментарии
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).