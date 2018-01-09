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Общество

За новогодние праздники в самарские травмпункты обратилось более 1700 человек

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гололед, катание на лыжах, коньках, ледянках и "ватрушках" обеспечили в минувшие праздники стабильный приток пациентов в самарские больницы.

Больше всего пациентов "посетили" больницу им. Семашко. "С 30 по 8 января к нам обратился 961 человек, - сообщил заведующий травмпунктом СГКБ им. Семашко Михаил Калинкин. - В основном с травмами рук и ног, ничего необычного, праздники прошли спокойно".

Более 600 человек с 1 по 8 января побывали в больнице им. Пирогова. "За день к нам поступало, в среднем, от 70 до 80 человек, - рассказал заведующий приемным отделением №1а больницы им. Пирогова Александр Галочкин. - Примерно у 25% из них диагностировали переломы, но гораздо больше было обычных ушибов. Всплеск пострадавших от гололеда был в последних числах декабря, когда немного подморозило - тогда число пациентов "перевалило" за сотню в день".

Как рассказали медики, стабильно пять-шесть человек в день попадали с бытовыми травмами: к примеру, от порезов стеклом при попытке открыть банку.

А вот по словам пресс-секретаря ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 7" Светланы Крамаренко, в этом учреждении зафиксировано небольшое увеличение числа пациентов: если обычно к ним обращаются по 20 человек в день, то в минувшие выходные - по 24.

Что касается характера травм, то основная масса самарцев получали ушибы, вывихи и переломы рук и ног. С "новогодними" ушибами от пробок, выскочивших из бутылки шампанского, или от иголок домашних елок народ обращался в больницу им. Ерошевского.

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