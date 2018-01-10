На "Самара Арене" монтируют парник для выращивания газона

На стадионе "Самара Арена" ведется сборка деревянно-металлического каркаса для парника над футбольным полем, площадь которого составляет более 8 тыс. кв. м, сообщает аккаунт в Facebook "Самара 2018" - официальная страница в города-организатора ЧМ-2018.
Готовность парника составляет 40%. Сверху каркас обтянут полимерной пленкой. Для обогрева будут созданы внутренняя (в слоях поля) и наружная системы отопления. Строители уже приступили к монтажу этого оборудования.
Также на стадионе продолжается монтаж кровли. Сейчас смонтировано 59 518 кв. м, что составляет 42% от общего объема.
На арене близятся к завершению отделочные работы.
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