На "Самара Арене" монтируют парник для выращивания газона

На стадионе "Самара Арена" ведется сборка деревянно-металлического каркаса для парника над футбольным полем, площадь которого составляет более 8 тыс. кв. м, сообщает аккаунт в Facebook "Самара 2018" - официальная страница в города-организатора ЧМ-2018.

Готовность парника составляет 40%. Сверху каркас обтянут полимерной пленкой. Для обогрева будут созданы внутренняя (в слоях поля) и наружная системы отопления. Строители уже приступили к монтажу этого оборудования.

Также на стадионе продолжается монтаж кровли. Сейчас смонтировано 59 518 кв. м, что составляет 42% от общего объема.

На арене близятся к завершению отделочные работы.