16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Зураб Циклаури: "На данный момент никаких переговоров по поводу Тараса Бурлака не ведется" На "Самара Арене" монтируют парник для выращивания газона Определены все соперники "Крыльев Советов" на первом сборе в Турции СМИ: FIFA запросила у РФС допинг-пробы игроков "Крыльев Советов" Нападающий "Крыльев Советов" Павел Голышев переходит в "Балтику"

Футбол Спорт

Зураб Циклаури: "На данный момент никаких переговоров по поводу Тараса Бурлака не ведется"

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 78
Версия для печати

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури прокомментировал информацию о возможном возвращении в самарский клуб защитника "Рубина" Тараса Бурлака, пишет sports.ru.

"Все слухи по поводу Бурлака и "Крыльев Советов" идут от того, что данный футболист уже выступал за нас достаточно успешно на правах аренды. Но на данный момент никаких переговоров не ведется, официальных писем в "Рубин" по поводу этого футболиста мы не присылали", — сказал Циклаури.

Напомним, в ряде СМИ накануне появилась информация о том, что самарский клуб может приобрести защитника "Рубина" Тараса Бурлака.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:15 Самарскому болельщику, избитому сотрудниками Росгвардии, отказали в возбуждении уголовного дела

Самара с нетерпением ждёт оренбургских болельщиков на ответном матче.

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:12 "Крылья Советов" подписали форварда Александра Соболева

Вот-реальное усиление, игрок молодой, забивной, за метр девяносто!

Александр Иванов 13 ноября 2017 18:28 Трое болельщиков "Крыльев", дравшиеся в Оренбурге с полицией, получили реальные сроки

Ждём гостей из Оренбурга!

Александр Иванов 13 ноября 2017 18:27 "Крылья Советов" обыграли "Химки" - 2:0

Реально чистая победа! Хоть и на классе, а приятно.

Алекс Hunt 09 октября 2017 10:50 По факту избиения болельщиков "Крыльев Советов" в Оренбурге возбудили уголовное дело

К сотрудникам правоохранительных органов только одно замечание, по факту случившегося: какого "кипариса" у болельщика оказался фаер? "в возрасте от 20 до 25 лет" - МД не возраст по дате рождения, а состояние мозга.

Фото на сайте

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

В Москве презентовали Самару как город-организатор ЧМ-2018

В Москве презентовали Самару как город-организатор ЧМ-2018

"Самара Арену" показали с высоты полета в Кремлевском дворце

"Самара Арену" показали с высоты полета в Кремлевском дворце

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4