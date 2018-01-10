Зураб Циклаури: "На данный момент никаких переговоров по поводу Тараса Бурлака не ведется"

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури прокомментировал информацию о возможном возвращении в самарский клуб защитника "Рубина" Тараса Бурлака, пишет sports.ru.
"Все слухи по поводу Бурлака и "Крыльев Советов" идут от того, что данный футболист уже выступал за нас достаточно успешно на правах аренды. Но на данный момент никаких переговоров не ведется, официальных писем в "Рубин" по поводу этого футболиста мы не присылали", — сказал Циклаури.
Напомним, в ряде СМИ накануне появилась информация о том, что самарский клуб может приобрести защитника "Рубина" Тараса Бурлака.
Последние комментарии
Самара с нетерпением ждёт оренбургских болельщиков на ответном матче.
Вот-реальное усиление, игрок молодой, забивной, за метр девяносто!
Ждём гостей из Оренбурга!
Реально чистая победа! Хоть и на классе, а приятно.
К сотрудникам правоохранительных органов только одно замечание, по факту случившегося: какого "кипариса" у болельщика оказался фаер? "в возрасте от 20 до 25 лет" - МД не возраст по дате рождения, а состояние мозга.