"Крылья Советов" интересуются Тарасом Бурлаком

"Крылья Советов" могут приобрести защитника "Рубина" Тараса Бурлака, пишет "Спорт-Экспресс".
По данным издания, 27-летний спортсмен не проходил медосмотр в "Рубине". Не исключено, что уже в январе он покинет в Казань и перейдет в "Крылья Советов". Такой вариант возможен, если "Рубин" выплатит ему задолженность по зарплате (пять месяцев) и компенсацию за расторжение контракта.
В нынешнем сезоне Бурлак провел за команду Курбана Бердыева два матча.
Напомним, ранее он уже защищал цвета "Крыльев", выступая за самарцев на правах аренды.
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