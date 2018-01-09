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Футбол Спорт

"Крылья Советов" интересуются Тарасом Бурлаком

КАЗАНЬ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" могут приобрести защитника "Рубина" Тараса Бурлака, пишет "Спорт-Экспресс".

По данным издания, 27-летний спортсмен не проходил медосмотр в "Рубине". Не исключено, что уже в январе он покинет в Казань и перейдет в "Крылья Советов". Такой вариант возможен, если "Рубин" выплатит ему задолженность по зарплате (пять месяцев) и компенсацию за расторжение контракта.

В нынешнем сезоне Бурлак провел за команду Курбана Бердыева два матча.

Напомним, ранее он уже защищал цвета "Крыльев", выступая за самарцев на правах аренды.

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