"Крылья Советов" интересуются Тарасом Бурлаком

"Крылья Советов" могут приобрести защитника "Рубина" Тараса Бурлака, пишет "Спорт-Экспресс".

По данным издания, 27-летний спортсмен не проходил медосмотр в "Рубине". Не исключено, что уже в январе он покинет в Казань и перейдет в "Крылья Советов". Такой вариант возможен, если "Рубин" выплатит ему задолженность по зарплате (пять месяцев) и компенсацию за расторжение контракта.

В нынешнем сезоне Бурлак провел за команду Курбана Бердыева два матча.

Напомним, ранее он уже защищал цвета "Крыльев", выступая за самарцев на правах аренды.