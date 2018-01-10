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Муниципалитеты Власть и политика

Владимир Василенко переназначен на должность первого зама главы Самары

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Елена Лапушкина начала формирование собственной управленческой команды с назначения на должность первого заместителя главы города Владимира Василенко. Об этом Волга Ньюс сообщили в управлении информации и аналитики горадминистрации.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, Елена Лапушкина, прежде руководившая администрацией Железнодорожного района, возглавила горадминистрацию 26 декабря 2017 года.

Прежний глава Самары Олег Фурсов покинул этот пост по собственному желанию в конце октября 2017 года. Обязанности мэра до 26 декабря исполнял первый заместитель главы города Владимир Василенко.

Елена Лапушкина стала новым главой Самары Елена Лапушкина стала новым главой Самары
Во вторник, 26 декабря, Самарская городская дума избрала главу города. Следующие пять лет на этой должности будет работать Елена Лапушкина, до этого возглавлявшая Железнодорожный район. Поздравить нового главу города приехал врио губернатора Дмитрий Азаров.

Как пояснили в пресс-службе администрации, после того, как Василенко сложил с себя исполнение этих полномочий (то есть с приходом к руководству городом Елены Лапушкиной), все заместители главы перешли в статус временно исполняющих обязанности. Владимир Василенко первым избавился от приставки "врио".

Владимир Василенко работал в администрации Самары с 1994 г. с перерывами, при пяти главах города. В администрации Георгия Лиманского он курировал блок благоустройства и экологии в качестве заместителя главы города. Затем более трех лет управлял филиалом ВоТГК, заступив на эту должность в мае 2007 года. С 2010 г. по 2013 г. Владимир Василенко возглавлял МП "Благоустройство", откуда перешел в ОАО "Самарадорстрой". В марте 2015 г. он вернулся в администрацию на должность первого заместителя главы города. На этом посту Владимир Василенко курировал ЖКХ, потребительский рынок, транспортную отрасль и экономический блок.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alex V 15 декабря 2017 09:55 Кандидат в мэры Самары Виталий Копылов: "Сотрудников администрации просто нужно заставить работать"

Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!

Tanya Sevo 11 ноября 2017 00:02 Дума Самары проследит за расселением из аварийного жилья

Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.

Александр Юрич 03 июля 2017 14:43 Сызрань возглавил Николай Лядин

Стесняюсь спросить - а до этого кто был?

Анатолий Илларионов 23 июня 2017 08:07 В Самаре планируется построить бульвар, который назовут в честь Штутгарта

Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".

V B 16 июня 2017 07:27 В 2017 году в области капитально отремонтируют 1023 МКД

Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.

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