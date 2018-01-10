Владимир Василенко переназначен на должность первого зама главы Самары

Глава Самары Елена Лапушкина начала формирование собственной управленческой команды с назначения на должность первого заместителя главы города Владимира Василенко. Об этом Волга Ньюс сообщили в управлении информации и аналитики горадминистрации.
Напомним, Елена Лапушкина, прежде руководившая администрацией Железнодорожного района, возглавила горадминистрацию 26 декабря 2017 года.
Прежний глава Самары Олег Фурсов покинул этот пост по собственному желанию в конце октября 2017 года. Обязанности мэра до 26 декабря исполнял первый заместитель главы города Владимир Василенко.
Как пояснили в пресс-службе администрации, после того, как Василенко сложил с себя исполнение этих полномочий (то есть с приходом к руководству городом Елены Лапушкиной), все заместители главы перешли в статус временно исполняющих обязанности. Владимир Василенко первым избавился от приставки "врио".
Владимир Василенко работал в администрации Самары с 1994 г. с перерывами, при пяти главах города. В администрации Георгия Лиманского он курировал блок благоустройства и экологии в качестве заместителя главы города. Затем более трех лет управлял филиалом ВоТГК, заступив на эту должность в мае 2007 года. С 2010 г. по 2013 г. Владимир Василенко возглавлял МП "Благоустройство", откуда перешел в ОАО "Самарадорстрой". В марте 2015 г. он вернулся в администрацию на должность первого заместителя главы города. На этом посту Владимир Василенко курировал ЖКХ, потребительский рынок, транспортную отрасль и экономический блок.