Владимир Василенко переназначен на должность первого зама главы Самары

Глава Самары Елена Лапушкина начала формирование собственной управленческой команды с назначения на должность первого заместителя главы города Владимира Василенко. Об этом Волга Ньюс сообщили в управлении информации и аналитики горадминистрации.

Напомним, Елена Лапушкина, прежде руководившая администрацией Железнодорожного района, возглавила горадминистрацию 26 декабря 2017 года.

Прежний глава Самары Олег Фурсов покинул этот пост по собственному желанию в конце октября 2017 года. Обязанности мэра до 26 декабря исполнял первый заместитель главы города Владимир Василенко.

Елена Лапушкина стала новым главой Самары Во вторник, 26 декабря, Самарская городская дума избрала главу города. Следующие пять лет на этой должности будет работать Елена Лапушкина, до этого возглавлявшая Железнодорожный район. Поздравить нового главу города приехал врио губернатора Дмитрий Азаров.

Как пояснили в пресс-службе администрации, после того, как Василенко сложил с себя исполнение этих полномочий (то есть с приходом к руководству городом Елены Лапушкиной), все заместители главы перешли в статус временно исполняющих обязанности. Владимир Василенко первым избавился от приставки "врио".