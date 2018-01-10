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Соцподдержка Общество

При содействии службы занятости в регионе за 2017 год трудоустроены 1,4 тыс. инвалидов

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При содействии службы занятости за 2017 г. в Самарской области трудоустроены 1,4 тыс. инвалидов, сообщил сайт регионального министерства труда.

Процент трудоустройства инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, составляет 56%, что является самым высоким значением показателя в регионе за весь период деятельности Службы занятости.

На 60,5% увеличилось количество заявленных работодателями в счет квоты рабочих мест для инвалидов. Численность работающих инвалидов на заквотированных рабочих местах увеличилась на 50,4%.

В Самарской области реализуется единственный в России пилотный проект с Агентством стратегических инициатив по созданию единых центров Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области на территориях г.о. Самара и Тольятти.

Общая численность инвалидов, посетивших консультационные пункты, составила около 3 тыс. человек.

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