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Преступления Происшествия

В Сызрани возбудили уголовное дело по прошествии полутора месяцев после пропажи мужчины

СЫЗРАНЬ. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту исчезновения жителя Сызрани возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Михаил Безрукин пропал еще 17 ноября 2017 года. Ориентировка о его розыске была размещена в группе "Лиза Алерт". Крупный мужчина ростом 180 см из дома в Сызрани уехал на автомобиле Suzuki.

По данным источника в правоохранительных органах, 23 ноября эта машина была найдена в Ульяновской области на обочине дороги. Автомобиль был на сигнализации, видимых повреждений на нем силовики не обнаружили.

О пропавшем в ОВД известно, что он имеет судимость за участие в незаконном обороте оружия, на момент исчезновения нигде не работал, злоупотреблял спиртным и из дома уходил неоднократно.

Как бы то ни было, в январе 2018-го все же было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Нашли ли сотрудники правоохранительных органов какие-то новые следы Безрукина, пока не ясно.

Гид потребителя

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