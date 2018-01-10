В Сызрани возбудили уголовное дело по прошествии полутора месяцев после пропажи мужчины

По факту исчезновения жителя Сызрани возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Михаил Безрукин пропал еще 17 ноября 2017 года. Ориентировка о его розыске была размещена в группе "Лиза Алерт". Крупный мужчина ростом 180 см из дома в Сызрани уехал на автомобиле Suzuki.

По данным источника в правоохранительных органах, 23 ноября эта машина была найдена в Ульяновской области на обочине дороги. Автомобиль был на сигнализации, видимых повреждений на нем силовики не обнаружили.

О пропавшем в ОВД известно, что он имеет судимость за участие в незаконном обороте оружия, на момент исчезновения нигде не работал, злоупотреблял спиртным и из дома уходил неоднократно.

Как бы то ни было, в январе 2018-го все же было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Нашли ли сотрудники правоохранительных органов какие-то новые следы Безрукина, пока не ясно.