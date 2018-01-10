В Красноярском районе осудили водителя Mercedes, насмерть сбившего инспектора ДПС

Красноярский районный суд вынес приговор водителю Mercedes, насмерть сбившему инспектора ДПС, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на обочину и сбил 46-летнего инспектора ДПС отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Красноярскому району лейтенанта полиции Валерия Тихонова, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Автомобилисту назначили два года лишения свободы в колонии-поселении, а также на три года лишили его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.