Боксеры школы "Ринг" завоевали медали всероссийских соревнований

С 26 по 29 декабря в Казани прошли XV всероссийские соревнования по боксу класса "А" на призы чемпиона мира Айрата Хаматова. В них приняли участие более 120 спортсменов. Спортсмен ГАУ "СШОР № 4 "Ринг" Рафи Хчоян (тренер — Р.С. Аббасов) завоевал серебряную медаль в весовой категории 69 кг.

С 3 по 6 января в Тольятти состоялось первенство Самарской области по боксу среди юниоров 17-18 лет на призы МСМК Д. Гогия и И. Власова. Соревнования являлись отборочными к первенству ПФО. Команду школы "Ринг" представляли 11 спортсменов, которые завоевали 6 медалей. Золотую медаль завоевал Саид Чалоян (в/к 60 кг, тренер Л.Ш. Азиев), серебряную медаль — Ахмед Тукаев (в/к +91 кг, тренер И.Г. Кандаловский), бронзовые медали — Андрей Савицкий (в/к 56 кг, тренер Е.А. Усольцев); Иракли Гордуладзе (в/к 60кг, тренер С. Н. Елькин); Егор Бригида (в/к 60кг, тренер Ю.М. Александров); Дмитрий Макин (в/к 81кг, тренер Е.А. Усольцев), сообщает министерство спорта Самарской области.