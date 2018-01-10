Боксеры школы "Ринг" завоевали медали всероссийских соревнований

С 26 по 29 декабря в Казани прошли XV всероссийские соревнования по боксу класса "А" на призы чемпиона мира Айрата Хаматова. В них приняли участие более 120 спортсменов. Спортсмен ГАУ "СШОР № 4 "Ринг" Рафи Хчоян (тренер — Р.С. Аббасов) завоевал серебряную медаль в весовой категории 69 кг.
С 3 по 6 января в Тольятти состоялось первенство Самарской области по боксу среди юниоров 17-18 лет на призы МСМК Д. Гогия и И. Власова. Соревнования являлись отборочными к первенству ПФО. Команду школы "Ринг" представляли 11 спортсменов, которые завоевали 6 медалей.
Золотую медаль завоевал Саид Чалоян (в/к 60 кг, тренер Л.Ш. Азиев), серебряную медаль — Ахмед Тукаев (в/к +91 кг, тренер И.Г. Кандаловский), бронзовые медали — Андрей Савицкий (в/к 56 кг, тренер Е.А. Усольцев); Иракли Гордуладзе (в/к 60кг, тренер С. Н. Елькин); Егор Бригида (в/к 60кг, тренер Ю.М. Александров); Дмитрий Макин (в/к 81кг, тренер Е.А. Усольцев), сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.