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Губернатор Власть и политика

Проблемы организации дорожного движения в Самаре обсудят с общественностью

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение министру транспорта Ивану Пивкину провести встречу с общественностью по вопросам организации дорожного движения.

"Сегодня на оперативном совещании дал поручение @I_Pivkin провести встречу с общественностью по организации движения в Самаре. Заявляйтесь", — написал глава региона в социальной сети поздно вечером 9 января.

Как пояснили в департаменте информполитики администрации губернатора, такое поручение было дано в ходе еженедельного оперативного совещания Дмитрия Азарова с руководителями министерств и ведомств.

Глава региона раскритиковал министерство транспорта за нерасторопную отработку обращений граждан через социальные сети. В частности, министерство не обратило должного внимания на проблему с некорректной установкой знаков на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской, отсутствием освещения на дублерах при съезде с магистрали.

"Люди вам сами сообщают о том, где проблемы. Они помогают вам, а вы их не слышите, — обратился врио губернатора к Ивану Пивкину. — Если вам удобнее общаться с людьми лично, поручаю вам организовать встречу по вопросам организации дорожного движения. С приглашением активных граждан, ГИБДД, активистов ОНФ. Люди обозначат проблемы, оперативно отработаете".

В министерстве транспорта сегодня не смогли уточнить, когда пройдет мероприятие и будет ли оно открытым для СМИ.

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