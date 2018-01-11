"Нова" обыграла красноярский "Енисей" — 3:2

В матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд новокуйбышевская "Нова" обыграла "Енисей" из Красноярска, сообщает пресс-служба волжан.

Встреча команд состоялась в среду, 10 января, в Самаре и завершилась со счетом 3:2 (23:25, 25:17, 21:25, 25:18, 15:12).

"Наша цель — найти свою игру после того провала, который был у нас. Мы достигли дна, и нам нужно было отталкиваться вверх, а это всегда нелегко. Сложная игра, "Енисей" играл хорошо. Они играли расслабленно, мы играли периодами очень сковано. Когда забывались, показывали очень интересный, сложный волейбол. Все находилось в поле психологической готовности. Умения хватает у всех и по ту сторону площадки и по эту сторону. Пятая партия вообще борьба чистой психологии", — прокомментировал исход матча главный тренер "Новы" Константин Брянский.