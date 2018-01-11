Павел Голышев покинул "Крылья Советов" на правах свободного агента

Нападающий "Крыльев Советов" Павел Голышев перешел в "Балтику" на правах свободного агента, сообщает клуб из Калининграда.

30-летний футболист и клуб заключили контракт до окончания сезона-2017/2018.

Напомним, Голышев, выступавший за "Москву", "Спартак", "Аланию", "Краснодар" и "Томь", перешел в "Крылья" летом прошлого года. Он сыграл за самарцев всего в двух матчах. Сумма трансфера не разглашалась.