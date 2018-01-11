В Самаре командир заставил сотни раз приседать в противогазах сбегавших за водкой солдат

Вступил в силу приговор Самарского гарнизонного военного суда, вынесенный заместителю командира взвода одной из местных воинских частей Александра Тимохина, признанного виновным в превышении должностных полномочий, сообщили в суде.

Как следует из приговора, Тимохину вменялось в вину то, что на протяжении нескольких дней из ложно понятых интересов службы с целью поддержания порядка в подразделении он заставлял шестерых подчиненных в личное время в составе подразделения сотни раз приседать в общевойсковых защитных комплектах и противогазах, а также без них.

Кроме того, двух подчиненных, проходивших службу по призыву, он ударил ладонью по лицу, чем, по версии следствия, причинил им физическую боль и нравственные страдания.

На суде Тимохин признал вину в превышении полномочий, в содеянном раскаялся и рассказал, что пытался своими действиями добиться от подчиненных дисциплинированности и выполнения его распоряжений.

Также Тимохин пояснил, что основным мотивом для его противоправных действий послужили претензии со стороны командования части по факту самовольной отлучки и приобретения спиртного его подчиненных, которых он и ударил.

На суде огласили и показания потерпевших, а также их сослуживцев, подтвердивших все произошедшее.

В итоге суд учел все обстоятельства дела, изучил доказательства и квалифицировал действия Тимохина по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ, как превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов гражданина и охраняемых законом интересов государства, с применением насилия.

С учетом смягчающих обстоятельств и данных о личности подсудимого, который признал вину, раскаялся, характеризуется положительно, воспитывает двух малолетних детей, приговорил его к штрафу 60 тыс. руб. без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.