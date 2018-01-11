Кинельский следователь доверил экспертизу по ДТП обычному оценщику

В Самарской области затянулось рассмотрение уголовного дела о ДТП с участием "Нивы" и несовершеннолетнего велосипедиста.

Напомним, летом 2015 г. на первенство России по велоспорту в регион прибыла команда из Смоленской области. Двое из пяти ребят заняли призовые места, их отправили на допинг-контроль, тренер остался с ними. Трое остальных несовершеннолетних самостоятельно отправились в лагерь "Союз" СВХ Черновский.

Около 15:30 один из них попал в ДТП: на самарской обводной дороге столкнулись "Нива" и 17-летний Дмитрий Поляков, последний получил тяжелые травмы.

Причины произошедшего до сих пор до конца непонятны. По версии следствия, которая по большей части строится на показаниях Полякова и двух его друзей - Андрея Коновалова и Матвея Бакшеева, - водитель "Нивы" выезжал со второстепенной дороги на главную, где как раз в то время ехал Поляков, и таким образом не уступил дорогу велосипедисту, хотя должен был. Водитель "Нивы" Евгений Острецов и его адвокат Александр Колесников излагают другую версию: машина ехала по той же трассе, что и велосипедисты, и совершала разворот, а столкновение произошло в 8 м от края проезжей части, потому что велосипедист ехал не по обочине, как положено, а по полосе, разделяющей встречные направления движения, и, увидев "Ниву" на своем пути, попытался объехать ее слева.

Через год после ДТП уголовное дело все же возбудили в отношении Острецова, его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего"), которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

По словам адвоката Александра Колесникова, во время следствия были допущены многочисленные нарушения: в частности, он говорит о давлении на свидетелей, одним из возможных доказательств которого могут стать фотографии, сделанные перед очной ставкой в октябре 2016 года. На них видно, как представитель потерпевшего передала какой-то пакет одному из свидетелей по делу (соответствующие фотографии имеются в распоряжении редакции), следователь при этом находился рядом.

Несмотря на жалобы во все инстанции, в том числе руководству главка, в июне 2017 г. уголовное дело Острецова передали в Кинельский районный суд.

Тогда свидетели начали путаться в показаниях, а кроме того, и экспертиза фактически "развалилась": оказалось, что ее проводил мужчина, который не является экспертом в этой области - он обычный оценщик, который мог бы достоверно сказать, сколько будет стоить ремонт машины, а не изучать следы ДТП для определения вины водителя. Более того, у него не оказалось доступа трасолога (который необходим для проведения соответствующих экспертиз), и на место ДТП он не выезжал, а лишь осмотрел фотографии с места происшествия.

Кстати, по словам Колесникова, в материалах дела нет документов об оплате экспертизы, "потопившей" Острецова, так что за чей счет был "банкет" - большой вопрос.

Также на суде выяснилось, что при передаче дела в суд обвиняемого и его адвоката не уведомили об этом надлежащим образом.

На основании всего этого Кинельский районный суд постановил вернуть дело прокурору. Гособвинение и сторона потерпевшего обжаловали это решение в Самарском областном суде, который вернул дело на рассмотрение в Кинельский суд, но другому судье.

Как будут развиваться события дальше - неизвестно, но с учетом всех уже выявленных нарушений вынести приговор Острецову на основании имеющихся "доказательств" будет проблематично.