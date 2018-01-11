В Самарской области похолодает до -23°C

К концу недели в Самарской области похолодает, сообщают в Приволжском УГМС.
В пятницу, 12 января, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -7… -12°C. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха составит -5… -10°C. Ветер северный 5-10 м/с. Местами гололедица.
В субботу, 13 января, переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -18 до -23°C, днем от -13 до -18°C. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Гололедица.
Такая же погода ожидается и в воскресенье, 14 января.
Последние комментарии
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
что ж куртку Ирине не дали с логотипом?
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.