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Общество

В Самарской области похолодает до -23°C

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К концу недели в Самарской области похолодает, сообщают в Приволжском УГМС.

В пятницу, 12 января, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -7… -12°C. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха составит -5… -10°C. Ветер северный 5-10 м/с. Местами гололедица.

В субботу, 13 января, переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -18 до -23°C, днем от -13 до -18°C. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Гололедица.

Такая же погода ожидается и в воскресенье, 14 января.

Гид потребителя

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