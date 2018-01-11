Одна из обвиняемых по делу ОПГ судебных приставов просто не приходит на заседания суда

В Железнодорожном райсуде Самары приостановилось судебное следствие по делу приставов, которых обвиняют в мошенничестве с автомобилями. Причиной переноса уже двух заседаний стала неявка одной из подсудимых - Дианы Шагалеевой, бывшего пристава Самарского ОСП. Женщина, в отличие от своего подельника и коллеги Александра Коптева, находящегося в следственном изоляторе, была ограничена подпиской о невыезде.

По словам адвоката Михаила Тимченко, защищающего интересы подсудимого Коптева, с 25 декабря суду не представлено никаких документов об уважительной причине ее отсутствия. И если на заседание, намеченное на 12 января, Шагалеева опять не явится, скорее всего, ее будут вынуждены либо отправить под арест, либо объявить в розыск.

19 декабря 2017 г. в том же суде вынесли приговор сестре Шагалевой - Динаре Мавлютовой, которая трудилась в Железнодорожном ОСП. Ее дело по аналогичному обвинению было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке, вследствие заключения досудебного соглашения с правоохранителями. Осужденная, по-видимому, рассчитывала на условный срок, однако получила реальный. Сейчас это решение суда обжаловано.