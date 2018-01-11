16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Одна из обвиняемых по делу ОПГ судебных приставов просто не приходит на заседания суда После неудачной сделки самарец выстрелил в знакомого и получил за это условный срок Кинельский следователь доверил экспертизу по ДТП обычному оценщику В Самаре командир заставил сотни раз приседать в противогазах сбегавших за водкой солдат В Красноярском районе осудили водителя Mercedes, насмерть сбившего инспектора ДПС

Суды Происшествия

Одна из обвиняемых по делу ОПГ судебных приставов просто не приходит на заседания суда

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 243
Версия для печати

В Железнодорожном райсуде Самары приостановилось судебное следствие по делу приставов, которых обвиняют в мошенничестве с автомобилями. Причиной переноса уже двух заседаний стала неявка одной из подсудимых - Дианы Шагалеевой, бывшего пристава Самарского ОСП. Женщина, в отличие от своего подельника и коллеги Александра Коптева, находящегося в следственном изоляторе, была ограничена подпиской о невыезде.

По словам адвоката Михаила Тимченко, защищающего интересы подсудимого Коптева, с 25 декабря суду не представлено никаких документов об уважительной причине ее отсутствия. И если на заседание, намеченное на 12 января, Шагалеева опять не явится, скорее всего, ее будут вынуждены либо отправить под арест, либо объявить в розыск.

19 декабря 2017 г. в том же суде вынесли приговор сестре Шагалевой - Динаре Мавлютовой, которая трудилась в Железнодорожном ОСП. Ее дело по аналогичному обвинению было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке, вследствие заключения досудебного соглашения с правоохранителями. Осужденная, по-видимому, рассчитывала на условный срок, однако получила реальный. Сейчас это решение суда обжаловано.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Кузнецов 11 января 2018 15:00 В Самаре командир заставил сотни раз приседать в противогазах сбегавших за водкой солдат

И вот теперь скажите мне как с такими бороться если офицерам за такие воспитательные меры чуть ли не срок впаять могут ? Системы наказания солдат кроме стройбатов нету а это серьезный косяк(раньше хоть губа была)

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:10 Экс-адвокат Формазов заявил отвод всему суду Новокуйбышевска

У нас все знают, что это адвокатишка-вор из воров! И почему ему всё время дают послабления? Ой, неспроста!

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:39 Экс-доцента СамГМУ приговорили к четырем годам в колонии и штрафу за получение взяток от студентов

15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?

Волколис Кусачкин 10 октября 2017 08:25 В Самаре разоблачили более 100 лжечернобыльцев

Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу

Елизавета Талызинa 09 октября 2017 06:17 В Сызрани сотрудница Сбербанка присваивала деньги пожилых клиентов

Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4