В музее им. Алабина показали спектакль "Рождество в старинном доме"

В Самаре в читальном зале музея им. П.В.Алабина 10 января показали спектакль семейного театра "Рождество в старинном доме", сообщает пресс-служба музея.

В первой части рождественского спектакля зрители узнали о традициях домашнего рождественского праздника. В основу сценария положены дореволюционные рассказы, повествующие о семейных ценностях. На глазах зрителей герои из дружной самарской семьи наряжали елку, готовили сюрпризы для детей, вспоминали семейные традиции, истории своего детства.

Во второй части представления был показан вертепный спектакль с куклами. О событиях рождественского чуда рассказывали дети.

Заключительным аккордом стал спектакль, разыгранный старшим поколением семьи. Он перенес зрителей в Вифлеем.

Спектакли будут продолжаться до середины января:

12 января в 11:00;

13 января в 12:00;

14 января в 12:00.

Стоимость билета - 200 рублей.