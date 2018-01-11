В музее им. Алабина показали спектакль "Рождество в старинном доме"

В Самаре в читальном зале музея им. П.В.Алабина 10 января показали спектакль семейного театра "Рождество в старинном доме", сообщает пресс-служба музея.
В первой части рождественского спектакля зрители узнали о традициях домашнего рождественского праздника. В основу сценария положены дореволюционные рассказы, повествующие о семейных ценностях. На глазах зрителей герои из дружной самарской семьи наряжали елку, готовили сюрпризы для детей, вспоминали семейные традиции, истории своего детства.
Во второй части представления был показан вертепный спектакль с куклами. О событиях рождественского чуда рассказывали дети.
Заключительным аккордом стал спектакль, разыгранный старшим поколением семьи. Он перенес зрителей в Вифлеем.
Спектакли будут продолжаться до середины января:
12 января в 11:00;
13 января в 12:00;
14 января в 12:00.
Стоимость билета - 200 рублей.
Последние комментарии
Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)
Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(