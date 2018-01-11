В Самаре погиб новорожденный, оставленный на улице

В ночь на четверг, 11 января, во дворе дома, расположенного по ул. Ставропольской, был обнаружен новорожденный мальчик, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Жители дома вызвали сотрудников "скорой помощи", которые доставили ребенка в больницу. Однако спасти младенца не удалось.

Сейчас по факту смерти новорожденного проводится проверка.