В Самаре погиб новорожденный, оставленный на улице

В ночь на четверг, 11 января, во дворе дома, расположенного по ул. Ставропольской, был обнаружен новорожденный мальчик, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Жители дома вызвали сотрудников "скорой помощи", которые доставили ребенка в больницу. Однако спасти младенца не удалось.
Сейчас по факту смерти новорожденного проводится проверка.
Последние комментарии
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).