Тольяттинский школьник обсудил с Владимиром Путиным образ будущего России

В четверг, 11 января, в Москве в парке "Зарядье" президент России Владимир Путин встретился с победителями всероссийского конкурса сочинений "Россия, устремленная в будущее". Самарскую область на встрече представлял ученик 11-го класса Лицея № 51 г. Тольятти Никита Рыжков.

1 сентября 2017 г., в День знаний, Владимир Путин в Ярославле на форуме "ПроеКТОриЯ" сказал: "Для того чтобы посмотреть в целом, как мы должны двигаться, куда мы должны развиваться… предлагаю написать такое сочинение: "Россия, устремленная в будущее" и… вам предлагаю посмотреть на то, какой вы видите нашу страну на рубеже 2040–2050-х годов".

В итоге в конкурсе приняло участие 1,9 млн учащихся из 85 субъектов Российской Федерации. 35 работ школьников признаны лучшими.

Открыла встречу со школьниками министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. Вел мероприятие "Учитель года России — 2017" Илья Демаков. Речь шла о едином государственном экзамене, профильном обучении и ряде других вопросах современного отечественного образования. Чуть позже к собравшимся присоединился и президент России Владимир Путин. Он поздравил юных литераторов с победой в конкурсе и сказал:

"Особенно порадовало, что, само собой разумеется, вы пишете о своей роли в будущем страны, не забываете при этом ни про экологию, ни про свою малую родину (что чрезвычайно важно), видите ее красивой, интересной, развивающейся, задаетесь вопросом, что можно сделать для людей непосредственно с ваших позиций, сегодня и в будущем. Это все мне представляется очень важным, и очень интересным, и красиво изложенным", — отметил глава государства.

Президент и школьники обсудили ряд важных вопросов развития образования, экологии, науки и технологий, семейных ценностей, национальных отношений, престижа рабочих профессий. Центральной темой беседы стал образ будущего как России в целом, так и каждого из присутствующих ребят.

По окончании встречи Никита Рыжков получил возможность лично поговорить с президентом России. Никита выразил признательность главе государства за возможность обучения в образовательном центре для одаренных детей "Сириус" и сообщил, что побывал там уже дважды. "Что, правда?" — удивился президент. После этого он пожал мальчику руку и поблагодарил за успехи.

"Впечатления от встречи самые хорошие. Особенно мне понравилось то, что в России создается современная система дистанционного обучения", — делится Рыжков.

Свою конкурсную работу "Будущее начинается в настоящем" Никита посвятил своим впечатлениям о пребывании в федеральном образовательном центре для одаренных детей "Сириус" и определении того, какой должна быть "Школа будущего": "Неравнодушные умы современной России определили цель этого образовательного учреждения — выявление одаренной молодежи в регионах России и помощь в развитии личностного потенциала учащихся. А какие удивительные личности собираются в "Сириусе"! Прежде всего, разумеется, необычный педагогический состав. Заниматься со школьниками, читать лекции приезжают самые настоящие светила науки, первой величины. Каждый преподаватель самобытен, обладает удивительной харизмой, от каждого исходит такой свет увлеченности своим делом и вместе с тем искреннее желание работать с нами, школьниками".

Участником образовательных программ центра "Сириус" Никита Рыжков стал в результате своего серьезного увлечения литературой, философией, социологией и театром. Кроме того, он — круглый отличник, призер регионального и федерального этапов предметной олимпиады по литературе, участник Первого международного Пушкинского литературного конкурса "Друзья по вдохновению".

Закончил свое эссе молодой человек следующими словами: "И не важно, где живут выпускники "Сириуса" — в столицах или небольших городах, даже поселках — нас объединяет желание: страну, где мы живем, делать лучше. И вполне возможно, что многие из нас в Школе будущего будут проводить необычайно интересные занятия. А как же иначе?! Если не мы, то кто же?

… Школа будущего? Какой она должна быть? А она уже есть. Надо только сделать так, чтобы она была не единственной. Будем пытаться? А кто-то уже и делает!"

Напомним, Всероссийский конкурс сочинений проводится Министерством образования и науки Российской Федерации с 2015 года. Федеральным оператором конкурса является ФГАОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования".

В 2017 г. в конкурсе сочинений приняли участие почти 2 млн школьников и студентов организаций среднего профессионального образования из 85 субъектов РФ. На федеральном этапе конкурса члены жюри оценивали 290 работ.

Всего победителями ВКС-2017 стали 100 обучающихся школ и организаций среднего профессионального образования из 60 субъектов Российской Федерации.

Все победители были награждены дипломами, получили памятные подарки и сборник сочинений, в котором опубликованы их конкурсные работы. Партнеры Всероссийского конкурса сочинений наградили финалистов в специальных номинациях.