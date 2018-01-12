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Суды Происшествия

Игорный бизнес в ТЦ "Шоколадка": подозреваемая заявила об алиби

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Промышленном районном суде Самары стартовали заседания по уголовному делу о незаконном игорном бизнесе.

Напомним, по версии следствия, организовал его в январе 2017 г. Роин Робакидзе, для чего арендовал помещение в ТЦ "Шоколадка" на пр. Кирова. Для работы он привлек женщин, у которых уже был опыт работы дилерами и администраторами в подобном деле. Подпольный игорный зал успешно функционировал до июня 2017 г., когда туда под видом клиентов пришли полицейские. Работников заведения задержали, оборудование и кассу изъяли.

Под суд в 2018 г. пошли пятеро: предполагаемый организатор бизнеса Роин Робакидзе, а также Надежда Абрамова, Альбина Никишина, Елена Загорулько и Лариса Самарцева. Первые две женщины, по версии следствия, были администраторами зала, две последние - дилерами в играх в покер и американскую рулетку.

"Обвинение им предъявили по ч. 2 ст. 171.2 ("Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору"), - сообщила старший помощник прокурора Промышленного района Елена Вагнер. - По версии следствия, работники зала имели фиксированную зарплату: администраторы и кассир - 2000 руб., дилеры - 1,5 тыс. руб. за смену".

Ущерб от деятельности игорного заведения оценили всего в 41,5 тыс. рублей. Почти все подсудимые признали вину, а Роин Робакидзе, чтобы загладить вину перед бюджетом, даже перечислил в региональное казначейство сумму ущерба.

А вот Лариса Самарцева объявила себя невиновной: ее адвокат заявил, что в момент визита полицейских в заведение Самарцевой там быть никак не могло - она в тот день уехала в Чапаевск. Однако ее алиби никто не удосужился проверить, поэтому женщина просит суд разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Подсудимые, признавшие вину, просили уже 12 января назначить им штраф и отпустить по домам: ранее они не попадались, сейчас совершили преступление небольшой тяжести, ущерб погашен - что же еще нужно государству?

Однако суд намерен разобраться, что к чему, а потому ходатайство подсудимых отклонил и назначил им дату нового визита.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лемке 12 января 2018 13:14 В Самаре командир заставил сотни раз приседать в противогазах сбегавших за водкой солдат

Толи еще будет.Вот переведут Российскую армию на контракт,вот тогда офицерам совсем сложно служить станет.

Алексей Кузнецов 11 января 2018 15:00 В Самаре командир заставил сотни раз приседать в противогазах сбегавших за водкой солдат

И вот теперь скажите мне как с такими бороться если офицерам за такие воспитательные меры чуть ли не срок впаять могут ? Системы наказания солдат кроме стройбатов нету а это серьезный косяк(раньше хоть губа была)

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:10 Экс-адвокат Формазов заявил отвод всему суду Новокуйбышевска

У нас все знают, что это адвокатишка-вор из воров! И почему ему всё время дают послабления? Ой, неспроста!

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:39 Экс-доцента СамГМУ приговорили к четырем годам в колонии и штрафу за получение взяток от студентов

15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?

Волколис Кусачкин 10 октября 2017 08:25 В Самаре разоблачили более 100 лжечернобыльцев

Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу

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