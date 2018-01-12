Игорный бизнес в ТЦ "Шоколадка": подозреваемая заявила об алиби

В Промышленном районном суде Самары стартовали заседания по уголовному делу о незаконном игорном бизнесе.

Напомним, по версии следствия, организовал его в январе 2017 г. Роин Робакидзе, для чего арендовал помещение в ТЦ "Шоколадка" на пр. Кирова. Для работы он привлек женщин, у которых уже был опыт работы дилерами и администраторами в подобном деле. Подпольный игорный зал успешно функционировал до июня 2017 г., когда туда под видом клиентов пришли полицейские. Работников заведения задержали, оборудование и кассу изъяли.

Под суд в 2018 г. пошли пятеро: предполагаемый организатор бизнеса Роин Робакидзе, а также Надежда Абрамова, Альбина Никишина, Елена Загорулько и Лариса Самарцева. Первые две женщины, по версии следствия, были администраторами зала, две последние - дилерами в играх в покер и американскую рулетку.

"Обвинение им предъявили по ч. 2 ст. 171.2 ("Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору"), - сообщила старший помощник прокурора Промышленного района Елена Вагнер. - По версии следствия, работники зала имели фиксированную зарплату: администраторы и кассир - 2000 руб., дилеры - 1,5 тыс. руб. за смену".

Ущерб от деятельности игорного заведения оценили всего в 41,5 тыс. рублей. Почти все подсудимые признали вину, а Роин Робакидзе, чтобы загладить вину перед бюджетом, даже перечислил в региональное казначейство сумму ущерба.

А вот Лариса Самарцева объявила себя невиновной: ее адвокат заявил, что в момент визита полицейских в заведение Самарцевой там быть никак не могло - она в тот день уехала в Чапаевск. Однако ее алиби никто не удосужился проверить, поэтому женщина просит суд разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Подсудимые, признавшие вину, просили уже 12 января назначить им штраф и отпустить по домам: ранее они не попадались, сейчас совершили преступление небольшой тяжести, ущерб погашен - что же еще нужно государству?

Однако суд намерен разобраться, что к чему, а потому ходатайство подсудимых отклонил и назначил им дату нового визита.