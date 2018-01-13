При столкновении "двенадцатой" и BMW пострадали два водителя

В Кинельском районе 13 января на 47 км трассы Самара — Бугуруслан водитель "двенадцатой", обгоняя, не справился с управлением. Вазовский автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с BMW X6. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области