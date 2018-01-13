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Хоккей Спорт

Хоккеисты ЦСК ВВС на своем льду обыграли "Спутник" из Нижнего Тагила — 1:0

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 января, в заключительном матче домашней серии чемпионата Высшей хоккейной лиги самарский ЦСК ВВС на своем льду победил "Спутник" из Нижнего Тагила — 1:0.

Фото: cskvvs-samara.ru

Единственную шайбу "летчики" забили в третьем периоде. На 46-й минуте ворота "Спутника" поразил Алексей Алексеев.

Эта победа стала для ЦСК ВВС первой в 2018 году. В составе команды дебютировали два хоккеиста: защитники Валерий Белинский и Алексей Турчанинов, а также нападающий Георгий Остапчук.

Теперь ЦСК ВВС ждет выездная серия из семи матчей. Первый команда Дмитрия Романова проведет в Санкт-Петербурге 19 января. Соперником волжан будет местное "Динамо".

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