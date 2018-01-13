Хоккеисты ЦСК ВВС на своем льду обыграли "Спутник" из Нижнего Тагила — 1:0

В субботу, 13 января, в заключительном матче домашней серии чемпионата Высшей хоккейной лиги самарский ЦСК ВВС на своем льду победил "Спутник" из Нижнего Тагила — 1:0.

Единственную шайбу "летчики" забили в третьем периоде. На 46-й минуте ворота "Спутника" поразил Алексей Алексеев.

Эта победа стала для ЦСК ВВС первой в 2018 году. В составе команды дебютировали два хоккеиста: защитники Валерий Белинский и Алексей Турчанинов, а также нападающий Георгий Остапчук.

Теперь ЦСК ВВС ждет выездная серия из семи матчей. Первый команда Дмитрия Романова проведет в Санкт-Петербурге 19 января. Соперником волжан будет местное "Динамо".