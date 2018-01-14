При тушении двух машин в Самаре обнаружено тело мужчины, еще один человек пострадал

В субботу, 13 января, в 14:14 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Демократической в Промышленно районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели два автомобиля. Восемь человек с применением двух спецмашин полностью ликвидировали пожар в 14:34.

По предварительным данным оперативных структур, пожар был у дома № 32 по ул. Демократической. Одним из горевших автомобилей была "Газель". При тушении пожара было обнаружено обгоревшее тело мужчины, предположительно, в возрасте около 45 лет. И еще один мужчина, которому около 58 лет, получил отравление продуктами горения и был доставлен на "скорой" в лечебное учреждение.

Причины гибели человека устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и ущерб.