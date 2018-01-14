При тушении двух машин в Самаре обнаружено тело мужчины, еще один человек пострадал

В субботу, 13 января, в 14:14 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Демократической в Промышленно районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели два автомобиля. Восемь человек с применением двух спецмашин полностью ликвидировали пожар в 14:34.
По предварительным данным оперативных структур, пожар был у дома № 32 по ул. Демократической. Одним из горевших автомобилей была "Газель". При тушении пожара было обнаружено обгоревшее тело мужчины, предположительно, в возрасте около 45 лет. И еще один мужчина, которому около 58 лет, получил отравление продуктами горения и был доставлен на "скорой" в лечебное учреждение.
Причины гибели человека устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и ущерб.
Последние комментарии
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?
Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.
3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.