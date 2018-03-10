Анастасия Павлюченкова завершила свое выступление в Индиан-Уэллсе

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от американки Аманды Анисимовой в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе — 4:6, 1:6, пишет championat.com.

Поединок длился 1 час и 3 минуты. Обе теннисистки исполнили по одному эйсу. Павлюченкова не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. У Анисимовой — четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.