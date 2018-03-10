Цирковые медведи умирают от голода на окраине Самары

Клетки с четырьмя бурыми медведями обнаружены на стоянке на ул. Егорова в Куйбышевском районе Самары, пишет progorodsamara.ru.

Как сообщают самарские зоозащитники, звери были обнаружены на стоянке, клетки находятся на автоплатформах.

"Когда мы приехали на эту стоянку, сотрудники даже не знали, что у них содержатся медведи. Говорят это цирковые медведи, просто цирк уехал, а животные остались", — рассказывает руководитель инициативной группы Ангелина Гриневич.

Работники стоянки напротив говорят, что уже почти два месяца клетки находятся там, иногда к ним приезжают люди, но не более того.