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Общество

Цирковые медведи умирают от голода на окраине Самары

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Клетки с четырьмя бурыми медведями обнаружены на стоянке на ул. Егорова в Куйбышевском районе Самары, пишет progorodsamara.ru.

Как сообщают самарские зоозащитники, звери были обнаружены на стоянке, клетки находятся на автоплатформах.

"Когда мы приехали на эту стоянку, сотрудники даже не знали, что у них содержатся медведи. Говорят это цирковые медведи, просто цирк уехал, а животные остались", — рассказывает руководитель инициативной группы Ангелина Гриневич.

Работники стоянки напротив говорят, что уже почти два месяца клетки находятся там, иногда к ним приезжают люди, но не более того.

 

Гид потребителя

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Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Вербин 25 февраля 2018 05:26 Штрафы за незаконную торговлю раками и рыбой хотят увеличить

А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...

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