В Самарской области начата доследственная проверка по факту отравления трех мужчин парами сероводорода

В субботу, 10 марта, днем при оказании услуг по ликвидации порыва нефтепровода в Красноярском районе Самарской области трое рабочих потеряли сознание.

Один из рабочих, 26-летний мужчина, скончался, двое других сотрудников доставлены в больницу, один из которых находится в реанимации. По предварительным данным, мужчины отравились парами сероводорода.

По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. Назначена судебно – медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее источники Волга Ньюс в оперативных структурах сообщили, что пострадали шесть человек, один из которых погиб.