В Самарской области начата доследственная проверка по факту отравления трех мужчин парами сероводорода

В субботу, 10 марта, днем при оказании услуг по ликвидации порыва нефтепровода в Красноярском районе Самарской области трое рабочих потеряли сознание.
Один из рабочих, 26-летний мужчина, скончался, двое других сотрудников доставлены в больницу, один из которых находится в реанимации. По предварительным данным, мужчины отравились парами сероводорода.
По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. Назначена судебно – медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Ранее источники Волга Ньюс в оперативных структурах сообщили, что пострадали шесть человек, один из которых погиб.
Последние комментарии
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?