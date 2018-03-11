В Курумоче из-за болезни пассажира совершил экстренную посадку самолет рейса "Москва - Бухара"

В воскресенье, 11 марта, вечером в аэропорту Курумоч, по предварительным данным, совершил вынужденную посадку самолет рейса "Москва Домодедово - Бухара", на борту которого стало плохо пассажиру из Узбекистана, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, у заболевшего было подозрение на прободную язву желудка. В связи с чем он был доставлен из аэропорта в городскую больницу Самары.
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Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?