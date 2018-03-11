В Курумоче из-за болезни пассажира совершил экстренную посадку самолет рейса "Москва - Бухара"

В воскресенье, 11 марта, вечером в аэропорту Курумоч, по предварительным данным, совершил вынужденную посадку самолет рейса "Москва Домодедово - Бухара", на борту которого стало плохо пассажиру из Узбекистана, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, у заболевшего было подозрение на прободную язву желудка. В связи с чем он был доставлен из аэропорта в городскую больницу Самары.