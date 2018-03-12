В регионе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха

В понедельник, 12 марта, в Самарской области зафиксировали экстремально низкие температуры воздуха. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

В с. Новодевичье Шигонского района столбик термометра опустился до -23°С. Предыдущий рекорд здесь был зафиксирован в 1975 г., тогда похолодало до -22,7°С.

В Тольятти температура воздуха составила -23,9°С. В этом городе предыдущий минимум температуры воздуха также фиксировали в 1975 году. Тогда столбик термометра опустился до -23,5°С.