В регионе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха

В понедельник, 12 марта, в Самарской области зафиксировали экстремально низкие температуры воздуха. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.
В с. Новодевичье Шигонского района столбик термометра опустился до -23°С. Предыдущий рекорд здесь был зафиксирован в 1975 г., тогда похолодало до -22,7°С.
В Тольятти температура воздуха составила -23,9°С. В этом городе предыдущий минимум температуры воздуха также фиксировали в 1975 году. Тогда столбик термометра опустился до -23,5°С.
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Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...