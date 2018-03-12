На 5-й просеке в Самаре погиб мужчина, упавший с 21 этажа

В четверг, 8 марта, в девятом часу вечера, по предварительным данным, с 21 этажа дома на 5-й просеке в Самаре упал 45-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пострадавший скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются.