На 5-й просеке в Самаре погиб мужчина, упавший с 21 этажа

В четверг, 8 марта, в девятом часу вечера, по предварительным данным, с 21 этажа дома на 5-й просеке в Самаре упал 45-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Пострадавший скончался.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?