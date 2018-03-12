Самарчанка пострадала из-за упавшего с крыши снега

В пятницу, 9 марта, около 18:00 в квартире на ул. Алма-Атинской в Самаре понадобилась помощь 38-летней женщине, на которую, по предварительным данным, на улице у дома упала глыба снега, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
После случившегося пострадавшая пришла в квартиру и для нее вызвали "скорую". Прибывшие медики оказали ей помощь на месте и увезли в травмпункт с подозрением на перелом ребра.
Последние комментарии
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?