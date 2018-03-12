Самарчанка пострадала из-за упавшего с крыши снега

В пятницу, 9 марта, около 18:00 в квартире на ул. Алма-Атинской в Самаре понадобилась помощь 38-летней женщине, на которую, по предварительным данным, на улице у дома упала глыба снега, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

После случившегося пострадавшая пришла в квартиру и для нее вызвали "скорую". Прибывшие медики оказали ей помощь на месте и увезли в травмпункт с подозрением на перелом ребра.