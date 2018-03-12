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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Авиаотель" рядом с аэропортом Курумоч выставили на продажу за 160 млн рублей

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Как стало известно корреспонденту Волга Ньюс, отель, расположенный недалеко от аэровокзального комплекса Курумоч, выставили на продажу за 160 млн рублей.

В трехзвездочной гостинице "Авиаотель" 81 номер различных категорий: одноместные и двухместные люкс "Повышенной комфортности", люкс "Стандарт", "Джуниор сьют", "Первая категория" и один "Представительский" люкс. Площадь номеров от 17 до 66 кв. метров.

"К услугам гостей - уютный ресторан, охраняемая парковка, тренажерный зал, студия красоты, прачечная, камера хранения, комната отдыха, в которой гости могут посмотреть хороший фильм с великолепным звуком Dolby Surround. Конференц-зал, вмещающий до 25 чел., оснащен новейшим техническим оборудованием, что позволяет удачно проводить деловые совещания, конференции и семинары", - отмечается на сайте отеля.

Представитель собственника  бизнеса отказался от комментариев, отметив, что представляет интересы частного лица.

Согласно ИАС Seldon Basis, ООО "Авиаотель" было зарегистрировано в 2002 году в Самаре. Директором компании с 2013 года является Ольга Игленкова. Она же выступает в качестве директора и учредителя ООО "Гарант 21" (Деятельность стоянок для транспортных средств тер. Аэропорт Самара).  Баланс компании по итогам 2016 г. составил 42,4 млн руб., чистая прибыль - 729 тыс. рублей. Годом ранее отель заработал 8,6 млн рублей.

С 13 февраля в качестве собственника компании указан Николай Чернышев, он же в разное время являлся совладельцем ООО "Пивоварня "Русская охота", ООО ТД "Жили-Были", ООО "ВИД-сервис" и других активов, входящих в состав ГК "ВИД". По информации СМИ, все компании аффилированы экс-депутату Самарской губернской думы, предпринимателю Алексею Ушамирскому.

"Авиаотель" - не единственный актив холдинга, выставленный на продажу. В январе на торги повторно выставлен ресторанный комплекс "Русская охота" за 100 млн рублей.

Ранее, в феврале 2016 года, владельцы просили за ресторанный комплекс 204 млн рублей. Вместе с популярным среди обеспеченных самарцев рестораном, ГК "Вид" пыталась продать и другие свои активы: сеть ресторанов "Жили-Были", трактиры Beerлога, а также несколько продовольственных магазинов.

Гид потребителя

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Алекс Меломан 21 февраля 2018 07:49 В чем ФАС подозревает руководство Самаратрансстроя и С.И.Т.И.

Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

Oleg Zalyalov 14 февраля 2018 05:41 Сотрудники ж/д вокзала Самары пройдут специальную подготовку в преддверии ЧМ-2018

А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

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Реконструкция ул. Ташкентской в Самаре подходит к завершению

Реконструкция ул. Ташкентской в Самаре подходит к завершению

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

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