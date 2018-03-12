"Авиаотель" рядом с аэропортом Курумоч выставили на продажу за 160 млн рублей

Как стало известно корреспонденту Волга Ньюс, отель, расположенный недалеко от аэровокзального комплекса Курумоч, выставили на продажу за 160 млн рублей.

В трехзвездочной гостинице "Авиаотель" 81 номер различных категорий: одноместные и двухместные люкс "Повышенной комфортности", люкс "Стандарт", "Джуниор сьют", "Первая категория" и один "Представительский" люкс. Площадь номеров от 17 до 66 кв. метров.

"К услугам гостей - уютный ресторан, охраняемая парковка, тренажерный зал, студия красоты, прачечная, камера хранения, комната отдыха, в которой гости могут посмотреть хороший фильм с великолепным звуком Dolby Surround. Конференц-зал, вмещающий до 25 чел., оснащен новейшим техническим оборудованием, что позволяет удачно проводить деловые совещания, конференции и семинары", - отмечается на сайте отеля.

Представитель собственника бизнеса отказался от комментариев, отметив, что представляет интересы частного лица.

Согласно ИАС Seldon Basis, ООО "Авиаотель" было зарегистрировано в 2002 году в Самаре. Директором компании с 2013 года является Ольга Игленкова. Она же выступает в качестве директора и учредителя ООО "Гарант 21" (Деятельность стоянок для транспортных средств тер. Аэропорт Самара). Баланс компании по итогам 2016 г. составил 42,4 млн руб., чистая прибыль - 729 тыс. рублей. Годом ранее отель заработал 8,6 млн рублей.

С 13 февраля в качестве собственника компании указан Николай Чернышев, он же в разное время являлся совладельцем ООО "Пивоварня "Русская охота", ООО ТД "Жили-Были", ООО "ВИД-сервис" и других активов, входящих в состав ГК "ВИД". По информации СМИ, все компании аффилированы экс-депутату Самарской губернской думы, предпринимателю Алексею Ушамирскому.

"Авиаотель" - не единственный актив холдинга, выставленный на продажу. В январе на торги повторно выставлен ресторанный комплекс "Русская охота" за 100 млн рублей.

Ранее, в феврале 2016 года, владельцы просили за ресторанный комплекс 204 млн рублей. Вместе с популярным среди обеспеченных самарцев рестораном, ГК "Вид" пыталась продать и другие свои активы: сеть ресторанов "Жили-Были", трактиры Beerлога, а также несколько продовольственных магазинов.