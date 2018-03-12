Самарские фехтовальщики Кирилл и Антон Бородачевы выиграли первенство Европы

В Сочи состоялось первенство Европы по фехтованию среди юниоров и кадетов. В соревнованиях участвовало около 900 спортсменов из 44 стран. По итогам первенства представители Самарской области завоевали пять медалей.

В командном турнире саблисток в составе сборной РФ выступала Мария Зинюхина из Тольятти. Российские спортсменки Дарья Дрозд, Алина Ключникова, Валерия Кобзева, Мария Зинюхина обыграли соперниц из Румынии (45:21) и Турции (45:42). В финальном поединке хозяйки турнира встречались с командой Венгрии. По ходу встречи российские саблистки уступали 10 баллов (25:35), но смогли вырвать победу (45:42) и завоевать золотые медали.

Самарец Кирилл Бородачев получил золото в соревнованиях по рапире. Он успешно преодолел отборочный этап, а на стадии плей-офф одолел спортсменов из Великобритании, Турции, Франции. В финале Бородачев оказался сильнее Давиде Филиппи из Италии - 15:10.

В командном турнире рапиристов Кирилл Бородачев и его родной брат Антон Бородачев вместе с еще двумя партнерами по сборной РФ заняли первое место.

В соревнованиях шпажисток выступала самарская спортсменка Екатерина Тарасова. В командном зачете (Марина Кесаева, Анастасия Солдатова, Екатерина Тарасова, Кристина Ясинская) российские спортсменки стали серебряными призерами, сообщает министерство спорта Самарской области.