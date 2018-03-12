Самарские фехтовальщики Кирилл и Антон Бородачевы выиграли первенство Европы

В Сочи состоялось первенство Европы по фехтованию среди юниоров и кадетов. В соревнованиях участвовало около 900 спортсменов из 44 стран. По итогам первенства представители Самарской области завоевали пять медалей.
В командном турнире саблисток в составе сборной РФ выступала Мария Зинюхина из Тольятти. Российские спортсменки Дарья Дрозд, Алина Ключникова, Валерия Кобзева, Мария Зинюхина обыграли соперниц из Румынии (45:21) и Турции (45:42). В финальном поединке хозяйки турнира встречались с командой Венгрии. По ходу встречи российские саблистки уступали 10 баллов (25:35), но смогли вырвать победу (45:42) и завоевать золотые медали.
Самарец Кирилл Бородачев получил золото в соревнованиях по рапире. Он успешно преодолел отборочный этап, а на стадии плей-офф одолел спортсменов из Великобритании, Турции, Франции. В финале Бородачев оказался сильнее Давиде Филиппи из Италии - 15:10.
В командном турнире рапиристов Кирилл Бородачев и его родной брат Антон Бородачев вместе с еще двумя партнерами по сборной РФ заняли первое место.
В соревнованиях шпажисток выступала самарская спортсменка Екатерина Тарасова. В командном зачете (Марина Кесаева, Анастасия Солдатова, Екатерина Тарасова, Кристина Ясинская) российские спортсменки стали серебряными призерами, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.