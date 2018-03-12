В Самаре обсуждается вопрос покупки жилья многодетным за счет бюджета

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары выступил с инициативой разработки муниципальной программы "Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей, проживающих на территории городского округа Самара" на 2019-2021 годы.

В областной столице проживает почти 7 тыс. многодетных семей, из них воспитывающих пять и более детей - 177 семей.

Предлагается обеспечить жильем 11 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На реализацию программы планируется выделить более 32 млн рублей.

Средства на строительству или покупку жилья будут предоставляться или в полном объеме, или, если семья располагает какой-то собственной недвижимостью, то за вычетом его стоимости.