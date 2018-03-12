В Самаре обсуждается вопрос покупки жилья многодетным за счет бюджета

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары выступил с инициативой разработки муниципальной программы "Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей, проживающих на территории городского округа Самара" на 2019-2021 годы.
В областной столице проживает почти 7 тыс. многодетных семей, из них воспитывающих пять и более детей - 177 семей.
Предлагается обеспечить жильем 11 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На реализацию программы планируется выделить более 32 млн рублей.
Средства на строительству или покупку жилья будут предоставляться или в полном объеме, или, если семья располагает какой-то собственной недвижимостью, то за вычетом его стоимости.
Последние комментарии
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.