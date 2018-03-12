Общественники защищают права пациентов в сфере здравоохранения

Всероссийский союз пациентов запустил общественный проект "Горячая линия для юридической помощи гражданам в защите прав на охрану здоровья", поддержанный Фондом президентских грантов.

В Самарской области проект реализуется на базе областной организации инвалидов рассеянного склероза.

Координатор проекта Светлана Сергеева пояснила, что всероссийская "горячая линия" начала действовать с января 2018 года. Позвонив в будние дни по телефону 8-800-500-82-66 (с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 18:00), граждане могут получить бесплатную консультацию по любым вопросам, связанным с защитой прав на охрану здоровья. В рамках того же проекта проводятся тематические Школы пациента, главная задача которых - повышение правовой грамотности населения.

"Сейчас на "горячей линии" уже работают 20 подготовленных экспертов из разных регионов, со временем их будет 40, - рассказывает Сергеева. - Как правило, это руководители общественных организаций, которые сами являются пациентами, либо их близкие родственники. Их жизнь заставила очень тесно взаимодействовать с медициной - по лекарственному обеспечению, по инвалидности и так далее. И чтобы получать то, что государство им гарантирует, они были вынуждены изучить все законодательство".

Чтобы понять, что ваши права пациента нарушены, их надо знать. Нужно посмотреть информационные стенды, которые размещены в лечебном учреждении, прочитать Программу государственных гарантий оказания бесплатных услуг или информационные материалы ваших страховых компаний - права бывают разные. Пациентам важно занимать более активную позицию: предупрежден - значит вооружен.

В рамках проекта экспертов-консультантов собирали на три дня в Москве, обучали правилам консультирования по телефону, юридическим тонкостям, разбирали конкретные ситуации.

"Жалобы типичны: не выписывают рецепт, невозможно записаться к нужному специалисту, сложности с получением инвалидности, - поясняет Светлана. - Много вопросов по обеспечению жизненно важными лекарствами для диабетиков, гемофиликов. Консультанты рекомендуют, как поступать в соответствии с законодательством, куда идти и что делать. Например, человеку отказали в бесплатном анализе, а у него нет денег на платную услугу. А потом может выясниться, что в страховом полисе услуга предусмотрена как бесплатная. И консультант должен объяснить, на основании каких законов вы имеете право на бесплатное обследование".

Часто консультанты советуют пациентам звонить в страховые медицинские компании, которые сегодня, как никогда, готовы к сотрудничеству. Например, в самарскую Школу пациента страховщики приходят регулярно, многие пациенты с их помощью смогли решить свои вопросы.

"А если так проблема не решается, то мы помогаем людям составить жалобы в Роспотребнадзор или Росздравнадзор, - добавляет Сергеева. - Однако самый короткий путь - это разговор с администрацией больницы. Когда в медучреждении понимают, что человек знает свои права и умеет ими пользоваться, - в 80% случаев ему идут навстречу".