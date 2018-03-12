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Здравоохранение Общество

Общественники защищают права пациентов в сфере здравоохранения

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийский союз пациентов запустил общественный проект "Горячая линия для юридической помощи гражданам в защите прав на охрану здоровья", поддержанный Фондом президентских грантов.

В Самарской области проект реализуется на базе областной организации инвалидов рассеянного склероза.

Координатор проекта Светлана Сергеева пояснила, что всероссийская "горячая линия" начала действовать с января 2018 года. Позвонив в будние дни по телефону 8-800-500-82-66 (с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 18:00), граждане могут получить бесплатную консультацию по любым вопросам, связанным с защитой прав на охрану здоровья. В рамках того же проекта проводятся тематические Школы пациента, главная задача которых - повышение правовой грамотности населения.

"Сейчас на "горячей линии" уже работают 20 подготовленных экспертов из разных регионов, со временем их будет 40, - рассказывает Сергеева. - Как правило, это руководители общественных организаций, которые сами являются пациентами, либо их близкие родственники. Их жизнь заставила очень тесно взаимодействовать с медициной - по лекарственному обеспечению, по инвалидности и так далее. И чтобы получать то, что государство им гарантирует, они были вынуждены изучить все законодательство".

Чтобы понять, что ваши права пациента нарушены, их надо знать. Нужно посмотреть информационные стенды, которые размещены в лечебном учреждении, прочитать Программу государственных гарантий оказания бесплатных услуг или информационные материалы ваших страховых компаний - права бывают разные. Пациентам важно занимать более активную позицию: предупрежден - значит вооружен.
В рамках проекта экспертов-консультантов собирали на три дня в Москве, обучали правилам консультирования по телефону, юридическим тонкостям, разбирали конкретные ситуации.

"Жалобы типичны: не выписывают рецепт, невозможно записаться к нужному специалисту, сложности с получением инвалидности, - поясняет Светлана. - Много вопросов по обеспечению жизненно важными лекарствами для диабетиков, гемофиликов. Консультанты рекомендуют, как поступать в соответствии с законодательством, куда идти и что делать. Например, человеку отказали в бесплатном анализе, а у него нет денег на платную услугу. А потом может выясниться, что в страховом полисе услуга предусмотрена как бесплатная. И консультант должен объяснить, на основании каких законов вы имеете право на бесплатное обследование".

Часто консультанты советуют пациентам звонить в страховые медицинские компании, которые сегодня, как никогда, готовы к сотрудничеству. Например, в самарскую Школу пациента страховщики приходят регулярно, многие пациенты с их помощью смогли решить свои вопросы.

"А если так проблема не решается, то мы помогаем людям составить жалобы в Роспотребнадзор или Росздравнадзор, - добавляет Сергеева. - Однако самый короткий путь - это разговор с администрацией больницы. Когда в медучреждении понимают, что человек знает свои права и умеет ими пользоваться, - в 80% случаев ему идут навстречу".

"Горячая линия" для юридической помощи гражданам в защите прав на охрану здоровья" работает для самарцев в будние дни с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 18:00 по тел. 8-800-500-82-66.

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"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

Дмитрий Петров 03 февраля 2018 05:39 Роспотребнадзор предупреждает россиян о случаях заболевания лихорадкой Зика в Турции

Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

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Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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